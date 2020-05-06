中國經濟：中金料兩會涉及疫情防控下謀發展等5大議題

中國十三屆全國人大三次會議定於5月22日在北京召開，中金公司指出，由於投資者結構的差異，中國A股比港股對兩會的反應更為敏感，且熱點多集中在有政策預期的行業和主題中。

分析師王漢鋒等在報告中表示，預期「重大疫情防控」、疫情防控常態化下如何謀求發展可能成為全國兩會的核心議題之一。另外4大議題包括：

在考慮全球經濟仍在加劇下行、主要國家普遍經濟收縮的客觀背景下，預計今年政策重點將落在落實扶貧目標、保民生及確保就業穩定等方面。

市場可能會關注周期性政策的力度及具體舉措，特別是財政赤字、特別國債、地方專項債等的規模、是否還有進一步的減稅降費，及支持政策作用的具體領域，包括新老基建等。

另外，鼓勵促進創新及加快產業升級，仍是兩會值得關注的核心話題。

今年是十三五規劃的收官之年，估計在兩會期間的政策討論也會涉及到十四五規劃的制訂，可能涉及進一步轉型升級、提高發展質量、如何在新的內外形勢下更加重視內需等。

中金又指，考慮到目前國內外疫情進展及A和H股整體中等偏下的估值水平及倉位水平，不宜對市場過度悲觀，結構上重點關注純內需和進口替代主題。

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