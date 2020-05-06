道富：亞洲投資者信心跌至15年最低　北美及歐洲上升

道富環球市場公布4月份「道富投資者信心指數」，由3月份經修訂後的73.7點下降0.7點，至73點。亞洲地區投資者信心指數由98.3跌18.3點至80點。相較之下，北美地區投資者信心指數小幅上升1.2點至68點，而歐洲地區投資者信心指數從95.5升至102.8點。

《道富投資者信心指數》是由 State Street Associates、道富環球市場研究與諮詢服務部與 FDO Partners 合作開發完成。通過分析機構投資者的實際買賣模式，定量測量投資者信心或風險偏好。

該指數明確顯示投資者風險偏好的變化。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava稱，投資者信心在4月份略有下降，這主要是受亞洲市場信心走弱所致。儘管中國解除了封鎖，但亞洲地區投資者信心指數卻跌至2005年以來的最低水準，這可能反映出該地區的經濟資料較為疲弱。

他又指，隨着此前被封鎖的國家再次出現病例，市場再度擔心該地區能否持續解除封鎖。然而，相較之下，美國和歐洲本月的投資者信心表現穩定，歐洲地區實現了大幅上升。各國央行向市場注入的空前規模的刺激資金，以及當地新增病例放緩的迹象，似乎對風險行為起到了穩定作用。

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