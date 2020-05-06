新冠肺炎：挪威郵輪不排除申請破產保護
2020年05月06日 13:39
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全球第三大郵輪集團挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)周二(5日)公布，受到新冠肺炎疫情影響，預期今年首季及全年將出現營運虧損，未來恐怕難以持續經營，不排除申請破產保護。
挪威郵輪提交予美國證券交易委員會(SEC)的文件中提到，已遵守所有債務協議，但不能保證可能需要尋求債權人的寬免。公司指山，如果未能獲債權人修改信貸協議，將面臨違約風險，這將導致大部分債務和衍生品合約須立即得到償還，迫使公司處於破產危機之中。
另外，挪威郵輪宣布，私募基金L Catterton向其子公司NCL Corporation注資4億美元(約31.2億港元)；並計劃發行可換股債券等工具集資16億美元，應對營運危機。
受上述負面消息影響，挪威郵輪股價急插22.6%，挫至11.18美元。其他郵輪股都跟跌，皇家加勒比郵輪暴跌10%；嘉年華郵輪亦挫8.4%。
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