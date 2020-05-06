新冠肺炎：全球黃金ETF持倉突破3千噸 破紀錄
2020年05月06日 13:51
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(Getty Images圖片)
全球股市近日回穩，但黃金仍然吸引不少支持者。據彭博匯編的初步數據，黃金交易所買賣基金(ETF)持倉突破3,000噸，創紀錄新高。今年以來流入規模已超過420噸，遠超2019年全年的流入規模。
隨着新冠肺炎疫情造成經濟損失，促使央行和政府加碼刺激，引發貨幣貶值的擔憂。此外，市場擔心一旦各國放鬆管制措施會導致第二波疫情爆發，加上中美貿易緊張再趨緊張，均使投資者追捧黃金。
AxiCorp Ltd.首席市場策略師Stephen Innes說，投機資金準備好在二次疫情初露迹象之時突襲。僅從美中關係可能轉差這個觀點，就應會讓黃金逢低獲得支撐。
金價目前企逾7年來高位，每安士最新報1,702美元，跌0.18%。
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