「宅經濟」帶挈！內地電商首季銷情大旺　最受歡迎係...

新冠肺炎疫情令市民禁足，「宅經濟」繼續創造無限商機，其中內地今年首季度電商直銷報捷。據商務部大數據監測顯示，季內電商直播超過400萬場，其中，最受消費者歡迎的商品包括：家居用品、廚具及健身器材等，按年增幅逾40%；而手提電腦及打印機等居家辦公用品的銷量亦錄得逾10%增長。

隨着餐廳食肆紛紛關門停業，人人宅在家，個個變身做「廚神」，刺激農商品銷售大旺。期內全國農產品網絡零售額達936.8億元人民幣，按年增31%。其中，肉禽蛋、糧油及蔬菜的增速更在70%以上。

從品類看，藥品及糧油食品等銷售額按年增超過20%。汽車用品、家具及服裝鞋帽等產品銷售於3月有所回暖。

若從地區劃分，則位處東部及東北地區的銷售則按年分別增2.8%及8.7%。

商務部大數據對350萬間主要網絡零售店進行監測，顯示平台內商家復工率已近90%，較2月底提升20個百分點。商務部新聞發言人高峰指出，電商平台企業、平台內商家及物流快遞服務企業積極協助復工、復產，以保障市場的平穩發展。

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