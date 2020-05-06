【全球攬炒】印度4月服務業PMI跌至5.4　單位數史上首見

以2019年計，經濟總量超過英、法，攀升至全球第5位、作為亞洲「三哥」的印度創下世界紀錄！在新冠肺炎疫情急劇惡化下，當地政府多番延長封城、鎖國措施，導致上月服務業活動幾乎崩潰，拖累經濟大幅萎縮。

IHS Markit周三(6日)公布，印度4月服務業採購經理指數(PMI)由3月份的43.9點，「直插無水花式」暴跌至5.4。數據不但遠低於50的盛衰分界線，更是史上首度跌至個位數，並為全球各地主要經濟體最低。值得留意的是，服務業佔印度國內生產總值(GDP)逾半比重。

IHS Markit稱，由於當地製造業PMI也大幅下滑，使4月綜合PMI由3月的50.6直降到7.2。由於PMI以「50」為盛衰分水嶺，即印度在鎖國下，一下子令經濟由「擴張」直插至「極度萎縮」的區間。若以歷來指數和GDP對照比較，即相當於印度4月GDP按年大幅萎縮15%。

IHS Markit經濟學家Joe Hayes稱，數字明顯可見新冠肺炎大流行對印度經濟傷害極深遠，但隨着封鎖措施逐漸解除，相信印度經濟已渡過最壞時期，將開始好轉。

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