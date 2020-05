【全球L形大蕭條】末日博士警告「10個致命的D」

面對經濟「冰封」,曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼警告,即使短期內全球經濟可能出現U形復甦,但稍後恐墮入L形大蕭條。

他認為,雖然經濟短期內最有可能的情景是反彈,但接下來仍存在L形大蕭條的風險,惟不會在今年發生。

他悲觀地指出,有10大主要趨勢,其稱為「10個致命的『D』」,會令全球陷入致命的經濟蕭條,「只是時間問題,而不是會否發生的問題。」

●10個致命的「D」

「10個D」是:債務及違約(debt and default)、人口結構轉變(demographic)、通縮(deflation)、赤字(deficit)、去全球化(de-globalization)、貨幣貶值(currency devaluation)、環境破壞(disruption in the environment)、數碼干擾(digital disruption)、全球外交斷交(diplomatic breakup),以及主要是中美的脫鈎(decoupling),這些都將把全球推往更大規模的經濟蕭條(Greater Depression)。

另外,魯比尼抨擊美國股市投資者,說:「這些投資者可能會想:即使今年剩餘時間的收益都很糟糕,也無關係,因為零利率政策環境仍然有利。而美國股市的走勢反映出經濟會出現V形復甦,但我認為錯覺。」

