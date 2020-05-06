傳中行「原油寶」事件損失恐達70億人民幣

該報道引述兩名消息人士指，中行除自行承擔「爆倉」導致的虧損，還將賠付投資者一定比例的保證金，比例最高可達20%，不論金額多少。上限設為20%是中行總行提供的原則性指導，各地分行可根據實際情況處理。

綜合內媒報道，有投資者已與中行簽署和解協議，同時亦需簽署保密協議；也有投資者接到中行工作人員電話，要求投資者前往中行分行協商「原油寶」解決方案。據部分投資者介紹，目前中行給出的解決方案，大致分為四類，部分投資者對此仍持觀望態度。

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