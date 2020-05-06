富衛與香港電訊合作　送出新冠病毒免費保障

【營業資訊】富衞香港(富衞)繼早前與網上外賣平台foodpanda合作，近日再聯乘香港電訊集團舉辦「#stayhomemoments」活動。為香港電訊旗下四大品牌1O1O、csl.及網上購物平台Club Like的客戶，以及The Club白金卡、金卡或者銀卡會員送出免費新型冠狀病毒保障優惠。

由即日起至5月15日，登記人(現居於香港或澳門，年滿18歲或以上的香港或澳門有效身份證持有人)凡於合作商戶(1O1O、csl.、The Club、Club Like、foodpanda)的專門店、網站或手機程式享用有關服務，即可獲取連結至富衞「免費新型冠狀病毒保障優惠」登記網頁，只需簡單輸入由合作商戶提供的推薦碼及填妥網上登記表格即可。此優惠登記設有限額，先到先得，額滿即止。

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