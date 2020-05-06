「股神」恐懼我貪婪！埃及富豪揚言買航空股　油價見100美元

「股神」巴菲特宣布清倉了航空股，但埃及億萬富豪Naguib Sawiris則背道而馳，表示不僅在航空業，而且在旅遊業、酒店和互聯網領域都看到了機遇。

Naguib Sawiris是Orascom投資控股公司的董事長兼CEO，在埃及、北韓、黎巴嫩以及其他一些北非和中東國家都有投資。他表示，每一次危機都會醞釀機會，如果肯承擔大部分債務，今天就可以花1美元收購一家航空公司。

對於油價走向，他認為油價暴冧是沙特阿拉伯和俄羅斯之間「有計劃的」成果，目的是扼殺美國的頁岩油產業。

他又稱，當殺死競爭對手後，油價將升至50或60美元以上，從現在開始的18個月內，油價將達到100美元。

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