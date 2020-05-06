【市後重點睇】金價高見1708美元 油價回軟
2020年05月06日 16:14
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美匯指數企99.88，離岸人民幣(CNH)見7.1103，港匯處7.7519，美元兌日圓報106.3，歐元跌至1.0816，英鎊弱企1.2420。金價高見1,708美元。國際油價回吐，布油報30.94美元，紐油報24.31美元。道指期貨上升169點。
●市後關注點
-17:00 歐元區3月零售銷售
-20:15 美國4月ADP私人職位變幅
●恒生指數全日收報24,137點，升268點或1.13%。舜宇光學升5.11%，瑞聲科技亦升4.12%。主板成交1,095億元。https://bit.ly/2zgndsY
●A股快報：滬綜指收升18點或0.63%，深指創指漲逾1%。https://bit.ly/3b4MYtL
●亞洲股市：韓澳股個別發展，日股續休市。
●新冠肺炎：
-全球放水貨幣貶值，對沖基金巨頭押注黃金。
-滙豐尋求就星油商ZenRock申請司法管理。
-想換車可以等等，全球車廠促銷可期？
-泰國總理恐疫情打擊經濟再多9個月。
-Apple開發者大會下月首次網上舉辦。
-美國航空公司月燒現金逾780億元…
-日本破產企業增至逾百家，小型公司嚴峻。
-維珍航空擬裁員3,150人。
-挪威郵輪不排除申請破產保護。
●中國經濟：
-4月物流業景氣指數升至53.6，倉儲指數回落。
-中金料兩會涉及疫情防控下謀發展等五大議題。
●人民幣速遞：中美關係趨緊，分析料人仔最多跌至7.12。
●Beyond Meat首季業績扭虧，營業額大增1.4倍。
●中銀保監：金融資產投資債轉股投資計劃須符合三大條件。
●傳中行「原油寶」事件損失恐達70億人民幣。
●經濟學家：料新西蘭央行將增加買債規模。
●【糧食危機】愛爾蘭肉廠疫市失守，歐盟肉食供應面臨中斷風險。
●【全球攬炒】
-新加坡PMI創新低，零售銷售創廿二年最大跌幅。
-香港營商情緒仍悲觀，企業料未來一年續縮業務。
-印度4月服務業PMI跌至5.4，單位數史上首見。
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