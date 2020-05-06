【fb直播】港股重上24000關後動力仍在？

內地股市周三(6日)長假期後復市先升後回穩，而港股則全日做好，恒指重上24,000關，收報24,137點，升268點；但現時市場仍然憂慮中美貿戰重來，港股升勢會否延續？再升空間有幾大？

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