【fb直播】港股重上24000關後動力仍在？
2020年05月06日 16:38
東網電視更多新聞短片
內地股市周三(6日)長假期後復市先升後回穩，而港股則全日做好，恒指重上24,000關，收報24,137點，升268點；但現時市場仍然憂慮中美貿戰重來，港股升勢會否延續？再升空間有幾大？
三隻新經濟股ATM在周三(6日)齊升，美團點評(03690)表現亮麗，衝破早前橫行區，最高見109元，重上110元不是夢？至於阿里巴巴(09988)亦表現不俗，結束四連跌，重上190元水平！阿里巴巴被大股東軟銀(Softbank)減持消息已消化？另外，股王騰訊控股(00700)早前挑戰420元不果，可否趁勢再上試更高水平？現階段三隻ATM邊隻入得過？
至於手機設備股方面，中芯(00981)受惠於其擬在上海科創板上市消息做好，高開近6%，盤中曾升逾1成。中芯在科創板上市有咩啟示？對股價刺激作用有幾大？而小米(01810)在印度廠房即將復工，以及計劃在當地推出新電商服務Mi Commerce服務，好消息能提振小米股價走出橫行區？
港交所(00388)在周四(7日)公布今年首季業績，摩通和摩根士丹利，分別預測其純利有27.97億元及26.91億元；此外，有傳網易、京東會申請來港第二市場，對港交所股價有支持？依家追入都值博？
《東網Money 18》搵嚟中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！