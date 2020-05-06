破紀錄！恒大4月銷售額逾652億人幣 按年飆近12%

2020年1至4月，集團物業累計合約銷售金額約達2,125.7億元，較去年同期增長約19.4%；累計合約銷售面積2,371.1萬平方米，較去年同期增長約43%。期內累計銷售回款約1,782億元，較去年同期增長約60.8%。

上述單月及首4個月合約銷售金額及銷售回款數據，均刷新了集團歷史同期最高紀錄。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200