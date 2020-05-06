破紀錄！恒大4月銷售額逾652億人幣 按年飆近12%
2020年05月06日 16:49
東網電視更多新聞短片
中國恒大集團(03333)公布，集團物業於2020年4月份的合約銷售金額約652.1億元人民幣(下同)，較去年同期增長約11.6%；合約銷售面積約713萬平方米，較去年同期增長約28.5%。4月份的銷售回款約646.5億元，較去年同期增長約70.8%。
2020年1至4月，集團物業累計合約銷售金額約達2,125.7億元，較去年同期增長約19.4%；累計合約銷售面積2,371.1萬平方米，較去年同期增長約43%。期內累計銷售回款約1,782億元，較去年同期增長約60.8%。
上述單月及首4個月合約銷售金額及銷售回款數據，均刷新了集團歷史同期最高紀錄。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！