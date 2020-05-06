「遙距營商計劃」接受服務供應商申請列入參考名單

政府早前宣布推出第二輪防疫抗疫基金，包括展開「遙距營商計劃」(D-Biz)，支援企業利用科技繼續營運及提供培訓。計劃已於周一(4日)起，接受資訊科技服務供應商申請列入參考名單，為企業提供相關市場資訊參考。

計劃涵蓋12類遙距營商資訊科技方案，包括網上營商、網上接單、送遞、智能自助服務系統、客戶數碼體驗升級、雲端人力資源管理系統、網上會議工具等。首批服務供應商參考名單將於本月15日公布，其後會定期更新。

根據「遙距營商計劃」，每個資訊科技方案連同僱員培訓開支，最高可獲資助10萬港元；每間企業最高可獲30萬港元總額資助，進行最長6個月的項目。計劃申請時間為期6個月，將批出總數5億港元。企業資助將於5月18日起接受申請。

成功申請的企業可獲發放30%的資助金額。當項目完成及證明文件獲接納後，企業可獲發放餘下資助金額。申請項目必須於資助申請獲批後方可開展。

值得留意的是，參考名單上的服務供應商不應視為政府或計劃秘書處認可或推薦的服務供應商。申請企業選擇參考名單上的服務供應商與否，均不影響其資助申請結果。

所有私營企業(不包括上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構)如持有有效商業登記證、在今年1月1日前已經開業，並於提交申請時仍在與申請項目相關的行業有實質業務運作，即符合申請資格。香港生產力促進局為計劃的秘書處。

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