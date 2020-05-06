海航旗下債券急挫至中途停牌 分析料最終或須賣產

財經媒體彭博報道，海航控股發行的一隻國內債券周三(6日)上午創下紀錄跌幅，並引發了盤中臨時停牌。

根據彭博數據，這隻2021年到期的14.4億元人民幣(下同)債券暴跌18.7元，一下子瀉至70元，上海證券交易所於上午9時43分採取臨時盤中停牌。上交所在公告中稱，因上午交易出現異常波動而暫停交易，並於10時13分恢復交易。

此後，這隻債券價格一度跌至65元，下午1時43分又回升至67元。該公司媒體代表對債券下跌不予置評。

分析師稱，周三中國公司債市場交易清淡，不清楚究竟為何這隻債券卻猛然下跌，但有些人則認為是對發行人財務狀況的根本擔憂使然。

信用研究公司Bondcritic管理合夥人Warut Promboon說：「海南航空深陷困境，COVID-19(新冠肺炎)更是雪上加霜。我們預計該公司可能不得不將一些資產出售給東方航空或南方航空。」

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