近百年最慘！歐元區今年經濟料大幅萎縮7.5%

歐盟委員會最新公布，受疫情拖累，2020年歐元區經濟將大幅萎縮7.5%，為1930年代「大蕭條」以來最驚嚇！

委員會預計，區內失業率將從2019年的7.5%上升到2020年的9.6%，並在2021年回落到8.6%；公共債務佔GDP的比重將從2019年的86%升至2020年的102.7%，並在2021年回落至98.8%

個別國家方面，預計英國2020年經濟將萎縮8.3%；預計2020年意大利GDP將萎縮9.5%，單是上半年將萎縮約18%。西班牙與希臘今年經濟萎縮幅度亦料逾9%。

歐盟委員會負責區內事務和社會事務的副主席Valdis Dombrovskis說：「儘管全球經濟的直接後果要較(2008至2009年)金融危機嚴重得多，但影響的深度將取決於疫情大流行的演變，這會影響我們安全地重啟經濟活動，並在此後經濟反彈的能力。」

歐元區政府正實行多項計劃，希望減低過去數周區內多地封城所帶來的影響，尤其包括意大利、葡萄牙、希臘、德國，以及奧地利。

歐盟委員會預計，歐元區2020年通脹為0.2%，此前2019年為1.2%，2021年上升1.1%。區內整體預算赤字佔GDP的比例將從2019年的0.6%升至2020年的8.5%，並將在2021年降至3.5%。其中，意大利預算赤字佔GDP的比例將從2019年的1.6%升至2020年的11.1%，到2021年將降至5.6%；西班牙的預算赤字將從2019年的2.8%飆升至2020年的10.1%，2021年預計將達到6.7%；法國預算赤字佔GDP的比例預計將從2019年的3%飆升至2020年的9.9%，2021年將降至4%。

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