正榮地產：不會大增境外債比重 留意併購機會
2020年05月06日 17:26
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陳偉健
正榮地產(06158)執行董事、副總裁兼財務總監陳偉健表示，雖然首季合同銷售錄得超過30%的按年跌幅，但至4月，跌幅已明顯收窄、五一黃金周銷情不俗，加之利好經濟政策料不斷推出，有望在上半年追回首季的銷售缺口，對前景持審慎樂觀看法。
今年正榮的全年銷售目標按年調升7%，他坦言，房地產最輝煌的時代已經過去，當房企發展至一定規模，加之限價、限購、限貸等政策，很難維持以往20至30%高增長，故公司目標實現高質量增長，把淨利潤提升。
他表示，去年貿易戰已打殘經濟，加之年初爆發新冠肺炎，預計中國今年會放水谷內需，至少降準兩次，雖然當局強調房住不炒，資金不流入樓市，但相信房地產仍可受惠，今年料「險中求勝」。
他坦言，現時國內借錢融資成本便宜，除非評級提升，否則不會大幅增加境外債比重，目前比例達30至35%已經足夠。
他指，今年3月無房企發境外債，是因為市場欠缺信心，但現時二級市場債價已近乎回歸發行價格，且今年各大央行齊齊放水，市場熱錢簇擁，一旦市場復甦，將會迎來報復式反彈。
疫情衝擊下，他認為今年行業一定進入大整合，併購機會湧現。過去兩年公司拿地主要以招拍掛項目為主，今年會積極留意併購機會，但尋找規模較小、債務不多的標的不容易，傾向選擇現有的二、三線城市，協同效應相對更大。
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