正榮地產：不會大增境外債比重　留意併購機會

今年正榮的全年銷售目標按年調升7%，他坦言，房地產最輝煌的時代已經過去，當房企發展至一定規模，加之限價、限購、限貸等政策，很難維持以往20至30%高增長，故公司目標實現高質量增長，把淨利潤提升。

他表示，去年貿易戰已打殘經濟，加之年初爆發新冠肺炎，預計中國今年會放水谷內需，至少降準兩次，雖然當局強調房住不炒，資金不流入樓市，但相信房地產仍可受惠，今年料「險中求勝」。

他坦言，現時國內借錢融資成本便宜，除非評級提升，否則不會大幅增加境外債比重，目前比例達30至35%已經足夠。

他指，今年3月無房企發境外債，是因為市場欠缺信心，但現時二級市場債價已近乎回歸發行價格，且今年各大央行齊齊放水，市場熱錢簇擁，一旦市場復甦，將會迎來報復式反彈。

疫情衝擊下，他認為今年行業一定進入大整合，併購機會湧現。過去兩年公司拿地主要以招拍掛項目為主，今年會積極留意併購機會，但尋找規模較小、債務不多的標的不容易，傾向選擇現有的二、三線城市，協同效應相對更大。

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