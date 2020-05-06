小米又出事！海外廣告被指影射日本原爆需道歉

據報，目前該則廣告已下架，小米日本Twitter發表道歉聲明指，這次針對海外市場的最新產品促銷包含了未慎重考慮的內容，該視頻已經刪除。

事實上，小米今年的廣告宣傳多次引發爭議，例如年初加入小米集團的副總裁常程在微博上發布了帶有低俗文字的手機宣傳文案，其中「拍到對面女生宿舍」引發用戶投訴，隨後常程發布致歉聲明。

海外市場成為小米近年的增長動力，公司要進軍日本市場並不意外，但分析認為，事件讓剛進入日本市場的小米帶來負面影響，特別是目前當地手機市場主要被蘋果公司、三星和Sharp等企業佔領。

2019年10月，小米在Twitter上開通了小米日本官方宣傳帳號，同年11月正式宣布進入日本手機市場。

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