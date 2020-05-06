定息按揭周四起接受申請　按證：可選擇30年還款期

香港按揭證券公司推出的定息按揭試驗計劃，將於周四(7日)起接受申請。按證發言人表示，相關計劃的定息期為10年、15年及20年，但借款人仍可以選擇30年的還款期，每月供款金額以定息利率計算。當定息期完結後，借款人可選擇在剩餘還款期，以屆時的定息按揭或轉為浮息續期。浮息定價為最優惠利率(P)減2.35厘。

發言人續指，考慮到借款人在定息期內不受利率波動影響，而定息期長達10年或以上，借款人毋須符合加息壓力測試，故相比起使用浮息按揭計劃，在定息計劃下借款人的每月收入要求會較低。

值得留意的是，由於可選擇30年還款期，意味貸款年期不需要由最多30年，縮至10、15、20年計算，故不存在因供款年期縮短令每月供款大增的問題。

定息計劃的申請期至今年10月31日止，相關計劃的總貸款額10億元，每宗私人住宅貸款上限1,000萬元。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200