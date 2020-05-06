中集車輛擬於A股創業板上市

是次建議A股發行的股票數量不高於發行後公司總股本的15%，且不超過3.11億股，具體發行數量由董事會根據股東大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會的授權，按照國家法律法規和監管機構規定的條件及市場情況確定。

該集團指，建議A股發行有助於公司進一步拓展A股資本市場融資管道，促進業務轉型及發展，為股東及投資人創造更大的價值；有助於公司在A股資本市場進一步完善對管理層及核心骨幹人員的激勵機制，督促管理人員盡責，激發管理人員的積極性和創造性，從而提升經營業績。

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