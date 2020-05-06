衰退先兆！美家庭債務飆至111萬億元　遠高於海嘯時

外國傳媒報道，紐約聯儲銀行最新數據顯示，美國家庭負債持續攀升，今年首季相關負債總額飆1,550億美元或1.1%，令總額升至14.3萬億美元(約111萬億港元)，較2008年金融危機的高峰還多出1.6萬億美元(約12萬億港元)，為連續第23季增長。

對於目前總金額達到14.3萬億美元，有許多專家認為是衰退先兆。數據顯示，首季家庭債務增幅主要來自房貸，增加1,560億美元，至9.71萬億美元。非房貸債務大致持平，學生貸款、汽車貸款較前一季增加，惟紐約聯儲銀行提到，其中信用卡債務下降340億美元，可見疫情導致消費者支出減少，抵銷了其他債務類別的增幅。

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