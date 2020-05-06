新股專輯：券商料沛嘉醫療可錄700倍超額認購
2020年05月06日 19:49
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尚未有盈利或收入生物科技股熱潮停不了！沛嘉醫療(09996)周三踏入第二日招股期，孖展進一步超購。綜合12家券商，累計為其借出超過805億元孖展額，超額認購進一步增至約342倍。
其中，耀才證券借出230億；輝立借出200億元，時富借出13億元，更有3張「頂頭槌飛」，每張認購額為1.17億元。
相較之下，同期招股的建業新生活(09983)較為失色，累計孖展額約72億元，相當於超購32倍。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，今年上市的兩隻物業管理股興業物聯(09916)及燁星(01941)雖然認購反應熱烈，惟上市後股價表現令投資者失望，「證明物管股冇不敗神話」，而建業新生活的規模亦難與物管龍頭相比。加上近期熱炒的生科股撞期招股，削減建業新生活的吸引力，故相信其認購反應屬一般。
他提到，沛嘉從事醫療機械行業，不確定性較生物製藥為低，相信可錄得700倍超購。
市場憧憬沛嘉醫療能複製康方生物(09926)首掛收升超過五成表現。許氏提醒，市場受環境因素而有所變化，投資者不能夠以「完全複製」康方上市時的表現來制訂投資策略，強調「有得食好食」。
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