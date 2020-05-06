新股專輯：券商料沛嘉醫療可錄700倍超額認購

其中，耀才證券借出230億；輝立借出200億元，時富借出13億元，更有3張「頂頭槌飛」，每張認購額為1.17億元。

他提到，沛嘉從事醫療機械行業，不確定性較生物製藥為低，相信可錄得700倍超購。

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