遠大醫藥創新藥獲批新冠肺炎臨床研究

澳洲設立的創新藥研發中心)正在開發的用於治療膿毒症的全球創新藥物STC3141，日前已分別獲得批准在澳洲開展用於治療感染2019冠狀病毒病患者的急性呼吸窘迫綜合症(ARDS)的 II期臨床研究和用於治療膿毒症的Ib期臨床研究。

STC3141已在澳洲完成了健康志願者的Ia期臨床研究，初步確定了藥物的人體安全性及代謝特性。此次COVID-19 ARDS的II期臨床研究將在重症監護室對COVID-19的重症患者進行，以研究和評估藥物對於治療COVID-19患者的ARDS的安全性和有效性。

STC3141有望在COVID-19 ARDS治療領域中，成為全球研發進度最快的創新候選藥物之一。

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