長江基建集團料6個月淨利潤大跌
2020年05月06日 20:10
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長江基建集團(01038)公布，在近期刊載的英國2019至2021年金融法案中，英國政府建議自4月1日起，適用的企業稅稅率將維持在19%，而非如先前根據英國2016年金融法所頒布自4月1日起降低至17%。
根據適用會計準則，倘已頒布或實質上頒佈稅率及稅法，相關公司的遞延稅項餘額需按預期適用的稅率重新計算。鑑於集團於英國業務之遞延稅項餘額的重新計算，集團預期將於其截至6月30日止6個月之綜合財務報表中，攤佔聯營公司及合資企業的業績而錄得約14億港元之一次性不利影響。
經考慮上述遞延稅項餘額之重新計算，以及於截至2019年6月30日止6個月內出售所持電能實業2.05%權益獲得一次性收益，公司預期截至6月30日止6個月應佔溢利與2019年同期相比將大幅下調。
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