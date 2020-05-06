長江基建集團料6個月淨利潤大跌

根據適用會計準則，倘已頒布或實質上頒佈稅率及稅法，相關公司的遞延稅項餘額需按預期適用的稅率重新計算。鑑於集團於英國業務之遞延稅項餘額的重新計算，集團預期將於其截至6月30日止6個月之綜合財務報表中，攤佔聯營公司及合資企業的業績而錄得約14億港元之一次性不利影響。

經考慮上述遞延稅項餘額之重新計算，以及於截至2019年6月30日止6個月內出售所持電能實業2.05%權益獲得一次性收益，公司預期截至6月30日止6個月應佔溢利與2019年同期相比將大幅下調。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200