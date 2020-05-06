新盤UPDATES：現樓受買家追捧　交投持續理想

現樓新盤吸引買家追捧，各區不同類型的已入伙項目，交投持續理想，並連環湧現高價及大額承接。

●白石角雲滙第1期現樓單位及會所曝光

是次開放的單位分布6座，其中17樓A2室，實用面積510方呎，間隔兩房連士多房，廚房以開放式設計，大廳及睡房均可享開揚內園景致。

至於9樓A1單位，實用面積777方呎，間隔三房連工人房，大廳及睡房可享泳池及內園景致。而同層A3單位，間隔三房連儲物室，實用面積811方呎。

●峻源連沽5伙 頂層特色戶呎價再破3萬

中信泰富旗下馬鞍山峻源銷情加快，據一手銷售資訊網資料，繼日前單日連沽18伙後，今日（5月6日）再售出5伙。其中2座23樓A室頂層特色戶，實用面積2,379方呎，平台及天台分別223與2,116方呎，售價7,180萬元，呎價30,181元。而2座22樓A室，實用面積2,673方呎，平台面積609方呎，成交價7,698萬元，呎價28,799元。

●龍譽低座特色4960萬沽 呎價3.76萬同類新高

特色單位續受高價追捧。保利置業集團（00119）旗下啟德龍譽，剛售出5座5及6樓C51室，屬低座複式四房特色戶，實用面積1,318方呎，天台面積559方呎，成交價4,960萬元，呎價37,633元。上述售價及呎價均創項目同類單位新高紀錄。

●柏傲灣四房呎售近3.15萬料同區標準戶新高

新世界發展（00017）等旗下荃灣柏傲灣，4天內速沽兩伙海景戶，剛賣出的頂層四房一套海景單位，為1A座57樓D室，實用面積1,042方呎，折實售價3,281.1萬元，呎價31,488元，料創項目及荃灣市中心分層標準戶新高紀錄。

該盤全數四房戶已售罊，據悉，上述單位買家為區內換樓客，鍾情單位海景等因素，購入單位將作自住。項目累售982伙，佔項目逾99%，住宅單位及車位共套現逾103億元，項目尚餘最後1伙一房海景戶待售。

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