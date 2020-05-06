樓價UPDATES：租客遷出　萬景峯速以945萬轉手

市場交投轉趨活躍，其中交吉單位特別搶手，荃灣萬景峯一個兩房戶，租客遷出後，業主隨即放售單位，並即日獲買家以945萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座高層C室，實用面積604方呎，三房連套房間隔，獲租客月租以2.4萬元租用，實用呎租39.7元。

●西半山柏道2號高層C室，實用面積650方呎，兩房連套房間隔，享有維港海景，換樓客在無睇樓情況下，以1,540萬元承接，實用呎價23,692元。

●灣仔嘉薈軒低層5室，實用面積407方呎，一房間隔，叫價800萬元，減價至780萬元易手，實用呎價19,165元。原業主於2007年12月以332.8萬元買入單位，持貨至今帳面獲利447.2萬元。

●灣仔尚翹峰3座高層F室，實用面積483方呎，兩房間隔，叫價1,200萬元，四月底下調至1,100萬元，最後再減價至1,000萬元易手，實用呎價20,704元。

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九龍區

●奧運站君匯港6座低層B室，實用面積474方呎，兩房間隔，今年二月中開始放盤，近日以900萬元零議價沽出，實用呎價18,987元。

●將軍澳廣場1座低層G室，實用面積736方呎，三房連套房間隔，今年三月中以1,230萬元放盤，其後下調至1,180萬元，最終再減至1,150萬元沽出，累減80萬元或約6.5%，實用呎價15,625元。

●將軍澳富康花園6座低層C室，實用面積592方呎，三房間隔，以約620萬元放盤，減價40萬元，以約580萬元成交，實用呎價9,797元。

●荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場3號中層B室，實用面積659方呎，三房間隔，減價約3%，獲新界客以845萬元承接，實用呎價12,822元。

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新界區

●粉嶺花都廣場10座中層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，原開價540萬元，議價後微減1萬元或約0.2%，以539萬元沽出，實用呎價13,750元。

●屯門叠茵庭9座高層E室，實用面積376方呎，原則兩房間隔，改為一房，叫價550萬元，高峰時吸引超過10組客等睇樓，最終微減2萬元，以548萬元成交，實用呎價14,574元。

●荃灣萬景峯1座中層E室，實用面積508方呎，兩房間隔，租客於本周一才遷出，業主隨即以980萬元交吉放售，即日減價35萬元，以945萬元沽出，實用呎價18,602元。

●元朗尚悅5座中高層F室，實用面積356方呎，兩房間隔，原以530萬元放售，減價15萬元或約3%，以515萬元轉手，實用呎價14,466元。原業主於2017年1月以約405萬元購入單位，持貨滿3年轉售帳面獲利約110萬元。

●元朗YOHO Town第2座高層F室，實用面積393方呎，兩房間隔，以約650萬元放售僅兩日，即減至633萬元成交，實用呎價16,107元。

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