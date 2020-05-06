未受就業數據影響　道指開市早段升171點

儘管就業數據惡化，但美國準備重啟經濟，美股開市早段續靠穩，道指升171點，至24,054點；納指升103點，至8,912點；標指升16點，至2,884點。

通用汽車(GM)首季經調整後每股盈利62美仙，較市場預期的30美仙高逾一倍，收入跌6.2%至327億美元，仍勝市場預期。GM股價早段漲7.1%至22.77美元。

電商平台Shopify上季經調整後每股盈利19美仙，與市場預期蝕19美仙截然不同，期內收入亦好過預期，反映疫情促使更多人使用網購。Shopify股價早段升0.94%至692.5美元。

人造肉生產商Beyond Meat首季收入急升141%至9,710萬美元，並扭虧為盈，微賺160萬美元，但稱餐廳暫停營業導致3月底銷售下跌，並撤回全年業績指引，股價早段仍升11.98%至112.16美元。

社交媒體Pinterest首季收入按年增長35%至2.72億美元，用戶數目升26%至3.67億，均好過預期，但透露4月收入減少8%，顯示疫情開始打擊廣告收入，股價早段挫16%至17.48美元

瑞銀環球財富管理投資總監黑費勒表示，對於對升市或疫情感到憂慮的人而言，持有現金是較安全的選擇，但在儲蓄和貨幣市場基金回報如此低的情況下，投資者需要考慮將資金分散到較高風險和較高回報的資產，如低質信貸或股票。他續建議，投資者可採取平均買入法，並選擇性買入股票，可買入受惠於疫情的股份類別，如電子商貿、金融科技、自動化、機械化和基因治療。

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