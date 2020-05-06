【石油大戰】俄羅斯暗示正全力履行減產承諾

外國媒體報道，俄羅斯正全力履行石油減產承諾。國際油價周三回吐，其中紐油報每桶23.67美元，跌3.62%；布油則報29.94美元，跌3.33%。

俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin在周三接受採訪時表示，俄羅斯「計劃在可能的最短的時間內達到最大減產目標，正在為此盡一切努力」，但他未提供更多細節。

Pavel Sorokin續指，沒有OPEC+(石油輸出國組織及盟友)國家希望打破減產協議，「產油國明白，如果不採取行動，很快就會受到懲罰。在現在的情況下，這種懲罰就是油市出現新一輪暴跌，沒有人希望看到這個，無論是消費國還是產油國。」

然而，他又稱當市場開始重新平衡，必要情況下俄羅斯可在幾周內恢復大多數削減的產量。根據減產協議，俄羅斯將分別在5月和6月減產每日250萬桶。

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