疫後點算？IMF：全球須擲156萬億元作公共投資

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)認為，隨着各國在包括改善醫療衛生體系、基礎設施，以及綠色科技等方面加大支出，未來20年全球需要超過20萬億美元(約156萬億港元)的公共投資。

IMF在周三(6日)發布的半年度財政監測報告的第二章中表示，低利率為通過公共投資提升成長、將發達經濟體的老舊機場、港口和鐵路現代化提供了機會。IMF表示，由此產生的資產價值可能會超過負債，從而提高公共部門的淨值。

IMF表示，在財政空間有限的國家中，將支出重點放在醫療衛生體系、基礎設施和對民眾的投資方面可能更加合適。該基金稱，在新興和發展中經濟體，高債務水平和上升的利息成本意味着支出必須以對財政負責的方式進行。IMF還強調必須改善投資管理，並指出全球1/3的公共基礎設施資金因為效率低下而損失。

國際貨幣基金組織敦促各國現在就建立衛生危機緩解後可以實施的投資項目，並規劃可快速部署的相機措施，並指出在以往的經濟衰退中，財政支持往往為時過晚。IMF還鼓勵各國改善失業福利體系和社會安全網。

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