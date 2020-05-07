電能長建預警溢利大跌
2020年05月07日 00:01
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電能及長建預計，今年中期溢利大幅下調。
電能實業(00006)及其母企長江基建(01038)公布，近期刊載的英國2019至2021年金融法案中，英國政府建議今年四月起適用的企業稅稅率將維持在19%，而非2016年金融法所頒布的降至17%，因此預計今年中期應佔溢利將按年大幅下調。
電能和長建的通告均無提及為甚麼英國企業稅稅率沒有按原先公布調低，惟指出根據適用會計準則，倘已頒布或實質上頒布稅率及稅法，相關公司的遞延稅項餘額，需按預期適用的稅率重新計算。因此，電能及長建預期，將於截至今年六月底止的綜合財務報表中攤佔合營公司及聯營公司的業績，而分別錄得約8億及約14億元的一次性不利影響，繼而拖低中期業績。
電能及長建去年股東應佔溢利中，來自英國業務的貢獻分別高達48.92%及44.07%，而去年電能佔長建股東應佔溢利的比重又達到28.46%。
不過，長建的母公司長和(00001)卻公布，長建一次性遞延稅項餘額重新計算支出對其股東應佔溢利之影響，不會對長和中期業績帶來重大淨影響，因為它大致會被長和於英國其他業務錄得類似數額之一次性遞延稅項重新計算收益淨額所抵銷。
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