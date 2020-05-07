電能長建預警溢利大跌

電能和長建的通告均無提及為甚麼英國企業稅稅率沒有按原先公布調低，惟指出根據適用會計準則，倘已頒布或實質上頒布稅率及稅法，相關公司的遞延稅項餘額，需按預期適用的稅率重新計算。因此，電能及長建預期，將於截至今年六月底止的綜合財務報表中攤佔合營公司及聯營公司的業績，而分別錄得約8億及約14億元的一次性不利影響，繼而拖低中期業績。

電能及長建去年股東應佔溢利中，來自英國業務的貢獻分別高達48.92%及44.07%，而去年電能佔長建股東應佔溢利的比重又達到28.46%。

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