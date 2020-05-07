東方日報B1：港私營經濟陷嚴重衰退

新冠肺炎疫情肆虐，全球經濟「攬炒」！IHS Markit周三(6日)公布部分地區採購經理指數(PMI)，4月份香港PMI雖微升至36.9，但指數仍為歷來第三低，顯示私營經濟陷嚴重衰退。競爭對手新加坡受疫情衝擊更甚，4月PMI創新低，印度PMI更驚現單位數字，反映企業業務活動急劇萎縮。

該公司自1998年7月起展開相關調查，香港今年2月、3月及4月PMI順序為33.1、34.9及36.9，分別為歷來最低、第二低及第三低紀錄。雖然經季節調整後的4月份PMI回升，但私營經濟的景氣度依然嚴重低迷。

而其他亞洲地區情況有過之而無不及。IHS Markit新加坡PMI由3月份的33.3，進一步挫至4月份的28.1，創調查以來低位，預示當地商業環境逐月惡化。另新加坡統計局數據顯示，該國3月份零售銷售按年大降13.3%。

至於去年經濟總量已攀升至全球第五位的印度，IHS Markit四月綜合PMI直降到7.2；服務業PMI更暴跌至5.4，是史上首度跌至個位數。這反映印度政府多番延長封城、鎖國措施，導致上月服務業活動幾乎崩潰。

另泰國經濟已受疫情嚴重打擊。泰國總理帕拉育表示，疫情對泰國經濟的衝擊恐將持續半年至九個月。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI顯示香港私營經濟於第二季初陷入嚴重衰退，這主要由於全球的疫情防控措施所致。業務停擺、需求下滑，導致4月份產出與訂單銷售嚴重下滑，就業繼續明顯倒退，企業亦大幅削減採購活動。大多數企業對業務能於12個月內復甦的信心不大，整體營商情緒依然悲觀。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享指，隨着香港疫情受控及中國經濟逐步解封，運輸、物流及金融業活動增加，加上香港有龐大財政盈餘去撐經濟，料香港PMI續回升，但要升上50水平以上，則難於短期內實現。

他預計香港PMI的回升速度會較新加坡慢，因香港經濟主要依賴服務業，加上面對複雜的政治環境，即使經濟解封，內地旅客來港數量仍會很少，對經濟打擊嚴重。

至於印度PMI大跌至單位數，他解釋，印度貧富懸殊非常嚴重，當大城市因應疫情防控措施而封鎖，所有商業活動幾乎停止，導致PMI出現驚嚇跌幅。但其PMI反彈幅度將較新加坡慢，因印度政府續受財政赤字拖累。

在香港售賣牛仔衫褲的零售商Full House Denim & Workshop負責人周先生直指，服裝零售商個個都大呻救命，直指「無晒遊客唔使講，本地客都少咗好多。目前經營環境沒有最差，只有更差。我估陸續會更多人失業，消費意欲大跌！」他續說，該公司七成生意來自網店，但年內整體生意額仍跌逾半。

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