海航債息爆上50厘　市場估售產救亡

涉事的海航控股債券為「11海航02」，是於2011年5月24日發行的十年期債券，發行規模14.4億元人民幣(下同)，票面利率6.2厘，2012至2021年間每年5月24日付息。

上交所稱，「11海航02」昨日停牌是基於交易出現異常波動。它停牌前報70元，跌幅達兩成一，惟復牌後曾進一步瀉見65元，最終收報65.44元。經此一瀉，反映該債券信貸風險的孳息率遂由4月底時本已甚高的約20厘，升破50厘。

事實上，新冠肺炎疫情導致航班大幅減少下，海航控股今年首季收入大跌63.03%至68.88億元，勁蝕62.94億元，按年由盈轉虧，更錄得負經營現金流20.32億元，預告第二季還會蝕錢。

單計4月份，海航集團旗下已有兩筆債券延期兌付，包括發行規模分別為11.5億及8億元的「13海航債」及「14海資債01」。

監管文件顯示，海航集團及相關企業部分於內地發行的債券周三起僅限機構投資者買入，而集團正評估宏觀經濟環境對營運及財務之影響。

另方面，外媒報道，正在法院主導下進行債務重組的北京大學校企北大方正集團，其離岸子公司及一家姊妹公司發行、附有維好協議的離岸債券，正有待重組管理人確認，言即維好協議有效性面臨考驗，涉事債券總值約120億元。維好協議乃發債者的母公司承諾發債者的償付能力而無任何擔保。

評級機構穆迪分析師鍾汶權表示，方正集團提供維好協議的債券，最終會否獲得重整管理人確認，將為中國離岸債券市場樹立重要先例。

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