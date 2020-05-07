歐股收市個別發展　Hammerson急挫逾14%

歐洲股市周三(6日)收市個別發展，英國富時100指數收報5,853點，升4點或0.07%；德國DAX指數收報10,606點，跌123點或1.15%；法國CAC指數收報4,433點，跌49點或1.11%。

英國晶片製造商Dialog Semiconductor收市上漲13.56%，該公司首季盈利勝市場預期，並提供了強勁的2020年業績預期。

金融服務公司Virgin Money股價全日升6.07%，該公司資本情況好過市場預期。英國房地產開發商Hammerson全日急跌14.29%，公司中止了零售園區銷售協議。

瑞典能源公司Lundin Energy股下挫10.89%，挪威同業Equinor宣布出售了Lundin Energy的4.88%持股。

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