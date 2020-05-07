紐約期金收挫逾1%　美匯指數重上100水平

更多國家計劃重啟經濟利好入市氣氛，加上美元轉強，令避險情緒降溫，國際金價周三(6日)下挫。紐約期金收報每安士1,688.5美元，跌22.1美元或1.3%。

美匯指數報100.05，升0.34%。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，美國更多州份正在放寬因應疫情的居家隔離措施，即使市場預期下月美國因新冠肺炎死亡人數每日或達3,000人，但投資者仍然保持樂觀，因為新增確診個案有所緩和。

他預期，金價可以會繼續整固，除非疫情進一步擴散至全美地區，或者經濟反彈令市場失望。Moya預期金價短期在1,650美元水平有強大支持，未來數月則可能升至1,800美元。

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