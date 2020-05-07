紐約期油收挫逾2%　結束5連升

市場對於油市需求仍感憂慮，國際油價周三(6日)回落。紐約期油收報每桶23.99美元，跌0.57美元或2.32%，結束連續5日升勢；布蘭特期油收報每桶29.72美元，跌1.25美元或4.04%。

美國能源資訊署(EIA)公布，美國上周原油庫存增加459萬桶，市場預期增加775.9萬桶；汽油庫存減少315.8萬桶，市場預期增加4.3萬桶。

另外，俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin在周三接受採訪時表示，俄羅斯「計劃在可能的最短的時間內達到最大減產目標，正在為此盡一切努力」，但他未提供更多細節。

Pavel Sorokin續指，沒有OPEC+(石油輸出國組織及盟友)國家希望打破減產協議，「產油國明白，如果不採取行動，很快就會受到懲罰。在現在的情況下，這種懲罰就是油市出現新一輪暴跌，沒有人希望看到這個，無論是消費國還是產油國。」

然而，他又稱當市場開始重新平衡，必要情況下俄羅斯可在幾周內恢復大多數削減的產量。根據減產協議，俄羅斯將分別在5月和6月減產每日250萬桶。

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