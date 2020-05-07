美股收市：道指跌218點　結束兩連升

投資者關注最新就業數據，美國股市周三(6日)個別發展。道指結束連續兩日升勢，收報23,664點，跌218點或0.91%；標指收報2,848點，跌20點或0.7%；納指收報8,854點，升45點或0.51%，連升3日。

美國就業情況歷史最差，新冠肺炎疫情打擊下，數據機構ADP公布，4月份美國私人職位銳減破紀錄2,023.6萬個。特朗普經濟顧問Kevin Hassett表示，第2季美國經濟可能萎縮約40%，隨後在接下來的3個月反彈。

新冠肺炎疫情同時使美國財政惡化，美國財政部預計，今年第2季增加發行3萬億美元國債，規模創單季歷史新高。美國國會預算辦公室預計，2020財年美國聯邦預算赤字將達創紀錄的3.7萬億美元。

個股方面，電商平台Shopify上季經調整後每股盈利19美仙，與市場預期蝕19美仙截然不同，股價收市上漲6.62%，收報733.53美元。

人造肉生產商Beyond Meat首季收入急升141%至9,710萬美元，並扭虧為盈，微賺160萬美元，股價收市急升26.01%，報126.21美元。

社交媒體Pinterest首季收入按年增長35%至2.72億美元，用戶數目升26%至3.67億，均好過預期，但透露4月收入減少8%，顯示疫情開始打擊廣告收入，股價收市急跌15.01%，報17.72美元。

對於後市，瑞銀環球財富管理投資總監黑費勒表示，對於對升市或疫情感到憂慮的人而言，持有現金是較安全的選擇，但在儲蓄和貨幣市場基金回報如此低的情況下，投資者需要考慮將資金分散到較高風險和較高回報的資產，如低質信貸或股票。他續建議，投資者可採取平均買入法，並選擇性買入股票，可買入受惠於疫情的股份類別，如電子商貿、金融科技、自動化、機械化和基因治療。

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