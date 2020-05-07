NAR：美國3月房屋銷售跌8.5%　創逾4年最大跌幅

外媒報道，美國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)表示，3月份待售房屋銷售指數急跌20.8%，至88.2，差過市場預期跌10%。待售房屋銷售合約普遍被視為樓市健康的前瞻性指標，因為這些合約會在1至2個月之後完成交易。

由於疫情在美國擴散，房屋銷售量幾乎停滯，3月全美房屋銷售按年跌8.5%，創4年半以來最大跌幅。

值得留意的是，雖然美國樓市交投量有所下降，但樓價卻不跌反升。NAR指出，3月份樓價中位數按年上升8%，至28萬美元。報道指，房屋買賣普遍會在交易前1至2個月達成買賣協議，因此3月的數據很大程度反映1月至2月時的買賣情況。

Zillow Group高級首席經濟學家Skylar Olsen認為，樓市需求顯著減少，同時供應也降低了。在疫情下，業主不想減價賣樓，而準買家亦沒有太多選擇。

根據Realtor網站，在4月25日前一星期，只有4%的業主肯減價放盤，低於去年同期的5.7%。分析認為，由於疫情持續及經濟不確定性趨增，部分業主傾向保持觀望，直至情況明朗化後，才決定是否減價求售；至於一些準買家則希望等待居家隔離措施結束後，才親身到現場睇樓。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，美國房地產市場暫時淡靜，主要受到新冠肺炎疫情的影響。他預期，隨着消費者逐漸適應居家隔離措施及經濟逐步重啟，樓市交投有望恢復，特別是考慮到按揭利率處於紀錄低位。

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