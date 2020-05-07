亞洲電視去年虧損5.5億人幣　核數師保留意見

獨立核數師保留意見，指如日期為2019年3月27日的核數師報告所詳述，由於集團的管理層無法查閱若干有關亞洲電視資產負債狀況的財務資料或其他資料，故並未能取得充分及適當的審計證據，使核數師信納亞視的其他投資的按金及應收亞視帳款於2017年12月31日的可收回性。這亦導致核數師無法信納於收購星鉑企業時的購買價分配，有關購買價分配於收購日期起計12個月期間結束時並非完整。

因此，核數師無法確定是否須對亞視按金及亞視應收帳款，及因收購星鉑而獲得的資產及負債作出任何調整或減值。

此外，截至2019年12月31日止財政年度，集團產生經營淨虧損約6.05億元，而於2019年12月31日，集團的流動負債超過流動資產約3.03億元。核數師認為該等事件或情況顯示存在重大不確定因素，可能對集團持續經營能力構成重大懷疑。

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