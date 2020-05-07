【專家點評】林嘉麒：內地消費復甦利投資

內地復市帶起港股，名乎其實「阿爺喺度唔使驚」。說老實話，升市是由於多方消息利好所致，例如此前導致股市緊張的美國總統特朗普，近日對中方言論相對溫和；歐洲多個地區和亞洲國家，及美國部分州份放寬封鎖措施，重啟經濟；比較重要的是，美國製藥廠輝瑞(Pfizer)開始在美國展開新冠肺炎疫苗初步人體試驗，而且預計在5月下旬公布結果；內媒又有傳美國考慮將部分中國商品關稅排除延長一年，都是市場氣氛改善的原因。

資金流是誠實的，港股近期在24,000點以下也見北水流入，似乎這大關有一定指標。但要留意，人民幣昨日長假後復市，開市中間價跌逾百點，在岸價(CNY)跟隨離岸價貶值步伐，同時，中國外匯交易中心人民幣兌每美元中間價為7.069，較上個交易日跌119點子。

昨日人民幣跌幅雖大，惟走勢未轉差，但此前有指美國正研究對中國的報復措施，包括阻止500億美元政府退休基金投資中國股票。故此，要小心這項潛在投資禁令，將是美國開始限制資本流入中國的信號，不排除未來中美關係緊張之時，新興市場貨幣會下跌，再次出現人民幣貶值的憂慮。

中國兩會將於月內舉行，內地股市維穩心態下，A股反覆略為看好機會較高。港股周一裂口大跌逾千點，成交額逾千億元，儘管過去兩日由低位反彈逾五百點，惟只是收復一半跌幅，況且就算計及昨日的反彈，恒指仍處於小型下降軌道內，走勢上起碼重上50天線，即24,376點，才算重回早前上升的通道內。同時，恒指4月29日的高位陰燭只補了3月12日的下跌裂口不足一半，同樣，恒指昨日回補了周一的一半裂口，最驚又是只補部分，因此若恒指重上24,643點，才可再度看好後市，短線仍存穩憂，未宜太樂觀。

後市方面，內地消費情況對未來中港股市亦相當重要，五一假期整體消費情況未見太理想，中國全國共接待國內遊客1.15億人次，但相較於去年只有四天的勞動節假期的1.95億人次，減少逾41%；旅遊收入則約432億元人民幣，較去年的1,177億元人民幣減近63.3%。

然而，最新的《阿里巴巴2020「五一」假期消費出行趨勢報告》情況不算太差。期內，生活電器、烹飪用具在淘寶天貓的成交按年大增196%和89%。受上海購物節帶動，天貓國際進口商品銷售按年增長41%，數碼家電增長381%，美妝增長42.5%；從物流方面來看，菜鳥網絡數據顯示，期內，中國全國剁手黨產生的物流訂單量按年增加45%。

隨着愈來愈多小店復工營業，夜經濟逐漸恢復。支付寶數據顯示，五一長假期間夜經濟已恢復90%。假若消費力能夠維持，內地經濟復甦氣氛看好，後市繼續回暖機會才較大。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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