百威亞太首季盈轉虧　總銷量減少42%

至於股東應佔正常化虧損為600萬美元，去年同期純利2.59億美元。

期內，總銷量減少42.3%，主要是受區內新冠肺炎疫情所影響，加上由於在2019年4月在南韓實施漲價前銷量增加，因此難以與2019年第1季的數字相比。

收入由於銷量減少而下降39%。每百升收入增長5.7%，主要是受有利的國家組合、中國持續高端化及南韓稅務改革的好處所推動。

銷售成本整體減少29.4%，但按每百升基準則增加22.3%，主要受非可變成本(如折舊及攤銷成本)及營運效率因銷量減少而下跌所推動。

首季中國銷量下降46.5%，及每百升收入增長2%，令中國收入跌45.4%，銷量下跌主要由於是疫情的爆發對公司的銷售渠道造成影響，以及在農曆新年活動後存貨進一步減少。

公司預期，4月份於中國的銷量按年下跌約17%，而存貨水平則保持穩健。根據目前的改善步伐，儘管因渠道和省份而有所差異，但公司對業務復甦仍持樂觀態度。

印度方面，由於各地區及州份的限制程度一直變化，因此難以估計未來數月對公司業務所帶來的全面影響。至於越南及其他東南亞市場，預計受疫情的影響將於第2季更為明顯。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200