【專家點評】大健：企業基金解畫不離「疫」境

正所謂「敵人的敵人，就是我的朋友。」這句說話或者反映出一個做人處事的伎倆，就是找出或創造共同敵人，往往是團結一班人的好方法，將這個伎倆融會貫通隨時可以在成為眾矢之的時自救。

創造共同敵人來團結一個國家或民族是不少政客的手段，而且這手段隨時發生在你身邊。先舉一個例子，你會發現有大型銀行售賣的投資產品出現嚴重虧損，引起客戶大舉投訴之時，這間銀行會即時找出共同敵人，指出要控告交易所，試圖把槍口一致對外，轉移視線。

可以預料，「疫情」將是今年餘下時間在投資市場最常出現的共同敵人，上市公司大多會搬出這個原因來解釋業績欠佳，基金經理也會以作為投資失利的原因。

無可否認，疫情爆發打亂人和事的部署，亦是一件難以預料的事情，上市公司業績和基金投資表現受到影響絕對合理。不過，在這一段時間內，上市公司如何應對疫情對生意的影響，管理層的處理作風如何，又或基金經理風險管理能力和應對市場變化的反應如何，都被投資者看在眼裏。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200