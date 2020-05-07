海底撈曾跌逾3% 大股東配股套現逾15億元
2020年05月07日 07:28
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海底撈(06862)公布，其中一名控股股東SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.(賣方)知會，已配售共4,700萬股該公司現有股份，佔該公司已發行股本總額約0.89%，配售價每股33.2港元，較上日收市價35.1元折讓5.41%，套現15.6億元。
該股股價一度下跌3.7%，低見33.8元，相關配股上板，暫時成交逾18億元。
待配售協議所載條件達成，配售計劃將於2020年5月11日完成。公司預期，配售不會對集團業務或營運造成任何影響。
緊隨配售完成後，張勇、ZY NP Ltd.、舒萍、SP NP Ltd.及NP United Holding Ltd.將繼續為公司控股股東。SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.均對公司業務前景及長期價值表示其持續信心。
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