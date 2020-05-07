海底撈曾跌逾3%　大股東配股套現逾15億元

該股股價一度下跌3.7%，低見33.8元，相關配股上板，暫時成交逾18億元。

待配售協議所載條件達成，配售計劃將於2020年5月11日完成。公司預期，配售不會對集團業務或營運造成任何影響。

緊隨配售完成後，張勇、ZY NP Ltd.、舒萍、SP NP Ltd.及NP United Holding Ltd.將繼續為公司控股股東。SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.均對公司業務前景及長期價值表示其持續信心。

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