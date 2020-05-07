【專家點評】溫灼培：疫情或推遲英國脫歐　英鎊會點？

英國超越了意大利成為全歐洲疫情最嚴重國家。料有關情況定必給予英國首相約翰遜壓力，需要延遲重啟經濟。而根據約翰遜發言人指，約翰遜將於今天(7日)聽取科學家報告後，才決定重啟經濟時間表。鑑於疫情嚴重，英國重啟經濟日子明顯較其他歐洲國家遲。擔心愈遲啟動，英國經濟受損程度愈大，踏入本周所見英鎊匯價明顯失支持。不過，技術上料英鎊匯價於1.22美元可找到一定支持。

對於下半年英鎊前景，筆者仍是看好。看好主要是預期英國最終將無可避免要延長脫歐過渡期。英國雖於今年1月31日正式脫歐。但並不是即時脫離歐盟單一市場，要到明年1月1日才真正離開。期間英國與歐盟將就脫歐安排，當中包括關稅、國防及捕魚業等問題作談判。

筆者認為英國要延長過渡期，是因為受疫情影響英經濟已大受打擊，再難承受脫歐帶來的雙重衝擊。如筆者估計正確，英國一旦延遲脫歐，英國便不必要面對脫歐後的風險。屆時不排除會為英鎊帶來突如其來支持，這正是筆者給予英鎊年底目標1.28美元的主因。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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