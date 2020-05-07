信達生物公布業務發展

研究顯示，達伯舒聯合吉西他濱和鉑類化療對比安慰劑聯合吉西他濱和鉑類化療，統計學上顯著延長PFS，達到預設的研究終點，該項研究中達伯舒的安全性特徵與既往報導的研究結果一致，未發現新的安全性信號。相關數據將在未來的學術會議上予以公布。公司與禮來將在近期啟動就向中國國家藥品監督管理局遞交註冊申請的討論。

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