信達生物公布業務發展
2020年05月07日 07:35
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信達生物(01801)公布，與禮來製藥共同開發的創新PD-1抑制劑達伯舒®(信迪利單抗注射液)的一項3期ORIENT-12研究—達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合健擇®(注射用吉西他濱)和鉑類化療用於一線治療晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌(「sqNSCLC」)患者達到預設的無進展生存期(「PFS」)主要研究終點。這是全球首個評價抗PD-1抗體聯合健擇®(吉西他濱)和鉑類用於sqNSCLC一線治療的隨機、雙盲、III期臨床研究。
研究顯示，達伯舒聯合吉西他濱和鉑類化療對比安慰劑聯合吉西他濱和鉑類化療，統計學上顯著延長PFS，達到預設的研究終點，該項研究中達伯舒的安全性特徵與既往報導的研究結果一致，未發現新的安全性信號。相關數據將在未來的學術會議上予以公布。公司與禮來將在近期啟動就向中國國家藥品監督管理局遞交註冊申請的討論。
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