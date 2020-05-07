【專家點評】陳蓓敏：小米集團宜候低吸

美國各州聯儲行總裁對美國未來經濟有不同觀點，這也正常合理，正值兩黨之爭，各為其主。三大指數，納指表現最佳。全球新冠狀病毒個案已達三百七十萬多宗。英國累計死亡宗數已超過意大利。歐盟各方承諾集資80億美元協助研發新冠病毒疫苗，有助抗擊下半年疫情。

國內假期後復市，深證指數表現較佳，升1.5%。「五一」假期，全國共接待國內遊客1.15億人次，較去年同期，跌約四成。而去年只有四天假期，今年共五天。國內旅遊收入同比跌約六成。

香港首季經濟大跌8.9%，更差於亞洲金融風暴第三季GDP下滑8.3%表現。財爺已預警第二季難見起色。隨着外圍喘定，料恒指上落於23,800點至24,800點區間。外圍紐約期油做好，5月絕地大殺倉後，油價慢慢地重返正軌。各國逐步復流量下，有助原油需求。另一不確定性是戰爭爆發性因子，此乃難估計。油股板塊有投機空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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