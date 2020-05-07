【專家點評】金曹：五窮月炒股不炒市

港股上周急跌，除了歐美疫情未見受控及企業盈利明顯倒退之外，美國總統特朗普公開表示中國控制疫情不力，考慮向北京採取報復手段，包括向中國加徵關稅。期指由四月廿九日收市的24,502點，急跌至五月五日的23,241點，下挫1,261點或5.15%。美股道指亦由24,633點跌至23,361點，下跌1,272點或5.16%，明顯是兩敗俱傷。

由於已經接近11月美國總統大選，特朗普手上籌碼有限，因為股市大跌，或導致較難成功競選連任。他之前提出簽訂第一階段美中貿易協議之後，第二階段應在大選之後再考慮，如今美股大跌，更沒理由增加關稅。

另外，中國已經決定在本月21日召開兩會，雖然投資者預期5G、新基建、AI、雲端、特高壓電網等等，通常可炒作一次兩會行情。今次期指低位23,241點雖然未必是5月的底部，但大跌空間似乎不大。現時最大風險是美股會否再出現較深的跌幅，因美股盈利大幅倒退，標普500指數市盈率高於20倍，的確有調整風險。股神巴菲特在股東會上表示，巴郡已悉數出售美國航空、達美航空、西南航空和美國聯航的股份，現時投資應以控制風險為主。

美國在行政指令下有望盡快復課及回復商業活動，股市反彈三日。期指在23,241低位，活躍期權PUT 23,000點的期權金稍多於650點，表示期權莊家預期22,350點的支持頗強。之後反彈上24,000點，23,000點PUT已縮至300點，如果650點SHORT PUT 23,000點，已經獲得逾五成回報。

現時估計「五窮月」股市波幅應有2,000點，期權盤部署23,000至25,000點，以控制風險為主，估計衝上25,000點之後也難大升，而憧憬中央推出政策谷經濟，就算股市調整，本月結算可能也不會偏離23,000水平。故此，五月很可能走不出上述個範圍，投資者宜炒股不炒市。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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