【股民熱話】市之將崩　必有妖孽？

今年以來，一場新冠肺炎疫情，嚴重打擊全球經濟，更令石油市場翻天覆地，發夢都冇諗過石油會賤過水，更甚是油商要貼錢求售，石油期貨價格可以變「無限負值」，令一眾期油相關結構性投資產品價格大跌，持有人一夜間蒙受巨額損失，在金融市場弄出大風暴！

可香港股民，似乎沒有內地股民咁「幸福」，有監管機構講公道話。香港近年也興起期油相關的交易所買賣基金(ETF)，由於價位合散戶胃口，加上以油價相關為賣點，在今年以來油價大幅波動下，吸引不少散戶加入炒作行列。誰知油價跌至負值，這類期油ETF亦因而面對資產價值「歸零」的危機，結果發行商要臨時改變合約條款轉倉。

但問題係，呢類期油ETF，其實是一種結構性產品，本身就並非跟足油價波幅，而在改變條款之後，因低賣高買轉倉要蒙損，而手持的新合約較遠期且數量減少，會影響往後的基金單位表現，或與所追蹤的油價表現出現較大的偏差。但不少散戶仍以為是股票，會跟足油價波幅，繼續炒作博翻身，到底這是誰之過？

有中咗伏的股民質疑，內地股民中伏還有內地監管部門作主，但香港股民中伏，就冇人過問，自生自滅。好似呢類期油ETF操作，投資者教育宣傅嚴重不足，出咗問題，亦未見香港監管部門或交易所過問，一句避免資產價格「歸零」，發行人條款話改就改，龍門任搬，十足「無王管」。

這難免令人聯想起，當年金融海嘯前，迷債大行其道，不少散戶樂於投資這類產品搵錢，卻沒有注意相關的風險，監管方亦沒有及時窺探出危機所在，結果雷曼爆煲，金融風暴到臨，苦主滿街。難道市之將崩，真的必有妖孽？

筆者認為，當局眼裏唔好只係諗點樣做大個賭場，亦要諗吓市場和操作風險，以及投資者利益是否得到有效保障，只有市場健康發展，才有條件真正做大做強。另外，就只有奉勸各位股民，是次若能僥倖避過一劫，謹記只是偶然，投資前必須要自保，詳細審閱投資產品所有發行文件，才作出投資決定，對於一些複雜的結構性產品，要尤其審慎，量力而為，也別奢望監管部門會為你作主，因為這裏是香港，香港人凡事永遠係要靠自己！想靠政府，好似貓咁有九條命都唔夠死！

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200