【全球救市】巴西意外減息0.75厘至歷史新低

巴西意外將其關鍵利率下調0.75厘，至3厘的歷史新低，為連續第7次減息；市場原先預期減息幅度僅0.5厘。

央行預期，將於結束當前的貨幣寬鬆周期前，還會作出最後一次調整，幅度不會大於是次。

巴西加入了墨西哥和菲律賓等國家的行列，在前景迅速惡化的情況下，推出更多的貨幣刺激措施。新冠肺炎疫情衝擊了信心，進而導致需求降低，工廠關閉則損害供應。分析預期，4月經濟將出現通縮，而居民消費價格指數(CPI)今年結束時將較目標範圍下限低至少半個百分點。

Sul America Investimentos Dtvm首席經濟學家Newton Rosa表示，自3月份央行舉行的上次會議以來，風險的平衡一直在惡化，至於第2季，GDP數據可能創有史以來最差。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200