【市前重點睇】道指倒跌218點　金價回軟

●美匯指數企100.09，港匯見7.7523，離岸人民幣(CNH)跌至7.1346，美元兌日圓見106.21，歐元低見1.0792，英鎊跌至1.2324。金價處1,688美元。布油企29.72美元，紐油處23.59美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指低水約300點。

-美國叫車平台Lyft公布，上季收入按年增23%至9.55億美元，好過市場預期的8.82億美元。Lyft股價於盤後交易時段急升15.2%，報30.09美元。

●美國房地產經紀人協會表示，3月份待售房屋銷售指數急跌20.8%，至88.2，差過市場預期跌10%。

●新冠肺炎疫情打擊下，美國就業市場急劇惡化。數據機構ADP公布，4月份美國私人職位銳減破紀錄2,023.6萬個，略低過預期2,050.5萬個，而3月時減幅亦由2.7萬個向下修訂至14.9萬個。

●美國10年期國債孳息率升4.11點子，報0.703厘。

●港股ADR指數收報23,900點，跌236點或0.99%。

●即月恒生指數夜期收報23,870點，跌183點，低水267點，成交16,668張。

●紐約期油收報每桶23.99美元，跌0.57美元或2.32%，結束連續5日升勢；布蘭特期油收報每桶29.72美元，跌1.25美元或4.04%。

●紐約期金收報每安士1,688.5美元，跌22.1美元或1.3%。

●社交媒體Facebook聘用滙豐控股前法律部門主管Stuart Levey，來領導公司旗下虛擬貨幣Libra的項目發展。

●疫後點算？IMF：全球須擲156萬億元作公共投資。

●Uber全球裁員14%，關閉4成服務中心。

●巴西意外將其利率下調0.75厘，至3厘的歷史新低。

●中國周四(7日)將公布4月份貿易數據，預計進出口按年都將出現雙位數降幅，貿易順差顯著收窄至86.8億美元。

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