【專家點評】彭偉新：港股短線走勢仍會反覆

港股在本周一受中美關係有機會轉趨惡化影響，隨美股下跌並錄得單日超過1,000點的跌幅。不過，以當日的成交額只不過約1,000億元計算，整體沽壓並非太大，而且美國特朗普指控中國隱瞞疫情，令到美國因新冠肺炎而出現巨大的損失，將會向中國索償，相信只是為今年選舉而作出的政治宣傳，因此對市場帶來的即時利淡影響，仍然以心理影響為主。

恒指在連續兩日回穩並作出反彈後，暫時仍然在50天線見阻力，主要是因為整個大市的成交額萎縮，令到反彈的動力有限，因此，預期港股短期走勢仍然會以反覆為主，有機會令到恒指的保歷加通道作出進一步的窄，暫時港股仍然會以自今年1月高位29,174點開始的總跌幅的38.2%為反彈目標位，即24,200點作為短期反覆走勢的中軸，市場投資者仍然觀望新消息以帶動指數作出新突破。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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