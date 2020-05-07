【專家點評】彭偉新：港股短線走勢仍會反覆
2020年05月07日 08:15
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港股在本周一受中美關係有機會轉趨惡化影響，隨美股下跌並錄得單日超過1,000點的跌幅。不過，以當日的成交額只不過約1,000億元計算，整體沽壓並非太大，而且美國特朗普指控中國隱瞞疫情，令到美國因新冠肺炎而出現巨大的損失，將會向中國索償，相信只是為今年選舉而作出的政治宣傳，因此對市場帶來的即時利淡影響，仍然以心理影響為主。
恒指在連續兩日回穩並作出反彈後，暫時仍然在50天線見阻力，主要是因為整個大市的成交額萎縮，令到反彈的動力有限，因此，預期港股短期走勢仍然會以反覆為主，有機會令到恒指的保歷加通道作出進一步的窄，暫時港股仍然會以自今年1月高位29,174點開始的總跌幅的38.2%為反彈目標位，即24,200點作為短期反覆走勢的中軸，市場投資者仍然觀望新消息以帶動指數作出新突破。
內地整體消費市場隨着新冠肺炎疫情消退，預期第二季之後會有明顯的反彈，特別是啤酒等消費品主要仍然以夏天為全年高峰，因此，內地啤酒市場受到封城及限制居民聚集的影響相信會完結，有助支持整體啤酒銷售額的回升。華潤啤酒(00291)股價由去年11月高位46.10元水平反覆回落，更於今年3月曾跌至最低31.8元後作出反彈，股價已於上日收復了所有的移動平均線阻力，而9天RSI已升近70，只要RSI能突破70，而股價能升破40元心理關口，股價有機會在收復整個自去年11月開始的跌浪總跌幅的61.8%後，可以逐步升返整個跌浪的起步位。投資者可以在39元水平買入，上望46元，至於股價一旦穿20天線支持，亦宜先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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